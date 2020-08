Barcellona-Messi, una storia lunga 20 anni (Di giovedì 27 agosto 2020) Barcellona-Messi, una storia lunga una vita calcistica, la quale forse sta per finire col divorzio. Fino ad oggi, la traiettoria di Lionel Messi, 33 anni lo scorso giugno, si é sovrapposta a quella dei colori blaugrana e anzi é stato proprio il fuoriclasse argentino a imprimere negli ultimi 20 anni alla storia del Barcellona il suo indelebile marchio. Lionel Messi arriva al club catalano quando è ancora un ragazzo tredicenne su segnalazione dell'allora ds Carles Rexach. Il direttore, che tornerà allenatore del Barcellona nel 2001-2 dopo aver vinto un campionato sulla stessa panchina nel '91-92, riesce a contrattualizzare il ragazzo prodigio del Newell's Old Boys e ... Leggi su gqitalia

tancredipalmeri : BOMBA! Il Manchester City ha messo da parte fino a 200m€ per Messi, con un’offerta che sarà composta da soldi+gioca… - FBiasin : 'Il #Barcellona conferma di aver ricevuto il fax da parte di #Messi'. A questo punto mi sorge spontanea una domand… - tancredipalmeri : Jorge Messi stamattina in un colloquio telefonico con il presidente del Barcellona Bartomeu ha comunicato che suo f… - Risparmiainrete : Messi: tutti lo vogliono. Anche il Barcellona - CalcioRepublic : #Edicola di giovedì #27agosto 2020: le #primepagine dei quotidiani sportivi internazionali #marca #as #equipe… -