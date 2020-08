Bambino di nove anni cade dalla bicicletta: è in coma (Di giovedì 27 agosto 2020) Un Bambino di nove anni è in coma dopo una caduta dalla bicicletta . È accaduto a Contrada, piccolo comune a pochi chilometri da Avellino. Giuseppe, questo il suo nome, era nel giardino della sua ... Leggi su leggo

Napoli, 27 ago. (Adnkronos) - Un bambino di 9 anni è in coma dopo essere caduto dalla bici mentre pedalava tra i vialetti del giardino di casa a Contrada, in provincia di Avellino. Cadendo, il bambino ...