Vanessa Incontrada e Carlo Conti, lui confessa: “Difficoltà a lavorare in coppia, ma…” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dopo aver vissuto un delicatissimo periodo causato dalla diffusione del Covid-19; la nuova stagione di Rai 1 riparte dalla musica con due serate di grande spettacolo. Certo, i casi di contagio sono di nuovo in aumento e in anticipo rispetto alle previsioni di qualche mese fa. Ma la nuova edizione di ‘Seat Music Awards 2020′ avrà un nuovo motivo per andare in scena. Il programma di musica e spettacolo sarà condotto in prima serata su Rai Uno da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Mercoledì 2 e sabato 5 Settembre, i telespettatori vedranno salire sul palco tantissimi artisti: da Diodato ad Alessandra Amoroso; da Annalisa, Emma a Tiziano Ferro che sarà in collegamento da Los Angeles a causa del lockdown e così via. Si esibiranno esclusivamente per la raccolta fondi a favore di ... Leggi su velvetgossip

