Vaccino anti Covid: Moderna, immunità uguale per tutti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Vaccino anti Covid: Moderna è avanti nella sperimentazione e garantisce che dai primi riscontri sembra esserci immunità uguale per giovani e anziani La corsa al Vaccino anti Covid continua, anche negli Usa. La società più avanti con studi e sperimentazilni è Moderna che ha presentato un primo screening sui risultati. Il più importante è che … L'articolo Vaccino anti Covid: Moderna, immunità uguale per tutti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

ilfoglio_it : Le invettive di Vasco Rossi contro i negazionisti. La prudenza suggerita da Fedez. La rivolta pro mascherina sul va… - fattoquotidiano : Scuola, Crisanti su La7: “Febbre va misurata a scuola e soglia abbassata da 37,5 a 37,1. Fondamentale vaccino anti-… - fattoquotidiano : Regione Lombardia, Galli su La7: “Inaccettabile che sia in ritardo su vaccino anti-influenzale. Non si può continua… - simo2791 : RT @fanpage: Vaccino australiano anti-Covid: “È sicuro e protegge sia dal virus sia dai sintomi della malattia” - massi19731 : RT @fanpage: Vaccino australiano anti-Covid: “È sicuro e protegge sia dal virus sia dai sintomi della malattia” -