Tragedia a Porto Pollo, il gommone si ribalta, 44enne muore annegato

Tragedia sfiorata nelle scorse ore al porto di Ponza, dove – come riportato da “LatinaOggi.eu” – si è verificata un’esplosione a bordo di un motoscafo, con quest’ultimo che è andato a fuoco. A bordo d ...Tragedia al largo di Lampedusa. Un peschereccio è affondato ad un miglio e mezzo da Capo Ponente per cause ancora da accertare. Un marinaio di 59 anni, Giovanni Bono, è morto e due sopravvissuti sono ...