Sonic nella propaganda del presidente brasiliano Bolsonaro è una delle cose più strane mai viste (Di mercoledì 26 agosto 2020) A quanto pare a Bolsonaro (o a chi cura i suoi social) piace Sonic. Il presidente brasiliano aveva già utilizzato un brano del gioco Sonic The Hedgehog nel 2006 in uno dei suoi video lo scorso anno e adesso l'ha fatto ancora.Questa volta però è stata usata una melodia che moltissimi conoscono: si tratta del brano presente nella Green Hill Zone. Il tweet pubblicato mostra alcuni lavoratori alle prese con una costruzione di cemento e di sicuro questa melodia cozza incredibilmente con ciò che viene mostrato.Ad accorgersene sono stati alcuni utenti, che su Twitter hanno iniziato a mandare una serie di messaggi. Uno recita: "Non è stato più sufficiente utilizzare il brano 'His World' lo scorso anno, ora hai dovuto usare anche il tema di Green Hill ... Leggi su eurogamer

