Solace Dreams Remake è un ispirato punto d'incontro tra DOOM e Dark Souls (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dalla sua uscita nel 1993, DOOM è stato moddato, convertito e trasformato nei più svariati tipi di giochi, ma pochi sono sembrati sorprendenti come quello di cui vi parliamo oggi. Solace Dreams Remake, che è, come suggerisce il nome, un Remake di un gioco precedente chiamato Solace Dreams, prende il motore di DOOM e lo trasforma in un incrocio tra uno shooter e Dark Souls.Definire un gioco "come Dark Souls" ormai è quasi una moda, ma in realtà la definizione si adatta molto bene in questo caso. Alpha Beta Gamer ha lavorato in modo approfondito a questa incredibile mod e ha spiegato che nel suo gioco ... Leggi su eurogamer

