Scuola, tra Stato e Regioni è ancora spaccatura sui mezzi di trasporto (Di mercoledì 26 agosto 2020) Si è concluso con un nulla di fatto la riunione Stato-Regioni sulla riapertura della Scuola. Il nodo principale resta quello relativo ai trasporti, per i quali non è Stato ancora trovato un accordo. La posizione dei presidenti è riportata da Repubblica. “I governatori, guidati dal presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, sono stati netti: o si arriva a un’intesa ‘chiarendo i limiti delle capienze o si rischia il caos, non ce la facciamo'”. Lunedì il Comitato tecnico scientifico ha ribadito la necessità di un metro di distanziamento sui mezzi di trasporto. Limite conteStato dai governatori perché porterebbe il trasporto pubblico a ... Leggi su ilnapolista

Agenzia_Ansa : Troppi positivi tra i prof, ombre sulla riapertura delle #scuole. Vertice governo-Regioni #coronavirus #scuola #ANSA - piersileri : La scuola certo, l’educazione, la famiglia, ma anche e soprattutto noi, come individui. L’Italia è machista anche t… - Agenzia_Ansa : Positivi i risultati di 20 test sierologici tra il personale scolastico in Umbria. Ora sono in isolamento in attesa… - about_big_data : RT @RepubblicaTv: La lezione di Molinari alla scuola politica di Italia Viva: 'Diciamo no ai populismi': I diritti e il lavoro, il tempo de… - Spiralwavemood : RT @Agenzia_Dire: Tra poco riapriranno le scuole, ma sarà tutto diverso rispetto a prima del lockdown. Cosa significherà questo per i ragaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola tra Vertice sulla scuola, scontro tra governo e Regioni Agenzia ANSA Scuola: la catastrofe è alle porte

E invece, presi con l’acqua alla gola, l’ “l’argometo scuola” sta diventando un vero affare di stato ... l’istruzione diventa un comodo ed ulteriore motivo di conflitto tra maggioranza e opposizione.

Maria Giovanna Elmi e gli 80 anni: «Mio marito Gabriele Massarutto e quell’intervista a Stallone a cavallo»

Maria Giovanna, oggi sono 80. Auguri! «Ah sì, me l’hanno detto...». Non faccia finta di niente. Come festeggerà? «Eh, questo virus non ci voleva... All’ultima festa c’erano 500 persone!». Accidenti! « ...

E invece, presi con l’acqua alla gola, l’ “l’argometo scuola” sta diventando un vero affare di stato ... l’istruzione diventa un comodo ed ulteriore motivo di conflitto tra maggioranza e opposizione.Maria Giovanna, oggi sono 80. Auguri! «Ah sì, me l’hanno detto...». Non faccia finta di niente. Come festeggerà? «Eh, questo virus non ci voleva... All’ultima festa c’erano 500 persone!». Accidenti! « ...