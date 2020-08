Regionali Campania, Salvini contestato nel salernitano: la polizia carica i manifestanti (Di mercoledì 26 agosto 2020) NAPOLI – Tensioni a Cava de’ Tirreni (Salerno) durante un comizio del leader della Lega Matteo Salvini. Un nutrito gruppo di manifestanti e’ accorso in piazza Duomo con striscioni anti Lega e cantando Bella Ciao. Fischi e insulti hanno interrotto il discorso del segretario del Carroccio. La polizia, in tenuta antisommossa, e’ intervenuta con cariche di alleggerimento nei confronti dei manifestanti. Lanciati anche oggetti e sedie. Leggi su dire

