Porsche Panamera - Con il restyling debuttano nuovi motori (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dopo aver segnato un nuovo record di categoria al Nürburgring con la Turbo S, la Porsche presenta ufficialmente il restyling della Panamera. Per mantenere la leadership nel segmento e offrire ai clienti modelli sempre più efficienti la Casa tedesca ha concentrato gli aggiornamenti su accessori e powertrain, mentre è più leggero l'intervento sul design. Nello specifico, viene adottato di serie per tutti i modelli il pacchetto Sport Design, inoltre il frontale della Turbo S presenta un paraurti esclusivo. Un uovo stile per i cerchi, per i gruppi ottici posteriori e per il diffusore completa il restyling, che prevede anche delle combinazioni cromatiche inedite. confermata la disponibilità delle tre varianti di carrozzeria: standard, Executive a passo lungo e Sport Turismo. 630 CV per la ... Leggi su quattroruote

