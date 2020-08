Perfect Dark sta per tornare? The Initiative sarebbe al lavoro su un gioco della serie in terza persona (Di mercoledì 26 agosto 2020) Secondo il noto giornalista Jeff Grubb, lo studio di alto livello di Microsoft, The Initiative, sta lavorando a un nuovo Perfect Dark in terza persona.Il giornalista di GamesBeat lo ha affermato in una conversazione nel corso del podcast Kinda Funny Games Daily con i presentatori Blessing Adeoye Jr. e Andrea Rene. Nel podcast, il duo ha parlato delle recenti nuove assunzioni di The Initiative e del vecchio tweet di Phil Spencer in cui il boss di Xbox parlava proprio di The Initiative che stava lavorando a "cose ​​vecchie" fatte in "nuovi modi".Nella conversazione, Grubb ha detto che Spencer si riferiva in realtà al franchise di Perfect Dark e che The Initiative sta attualmente lavorando a un nuovo ... Leggi su eurogamer

