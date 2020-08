Osimhen ai ragazzi: «Non bisogna mai mollare i propri sogni per raggiungerli» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Bellissime parole quelle di Victor Osimhen durante la sua conferenza di presentazione ufficiale al Napoli durante il ritiro di Castel di Sangro. Parlando delle periferie, la realtà da cui lui stesso arriva e del messaggio che vorrebbe lanciare ai ragazzi delle periferie di Napoli che hanno il sogno di diventare calciatori «Vivere in una periferia di una grande città non è facile, non bisogna mai arrendersi per andare avanti nella vita e nella carriera. Non bisogna mai mollare i propri sogni per raggiungerli» L'articolo Osimhen ai ragazzi: «Non bisogna mai mollare i propri sogni per ... Leggi su ilnapolista

napolista : #Osimhen ai ragazzi: «Non bisogna mai mollare i propri sogni per raggiungerli» È il messaggio lanciato dal nuovo a… - CalcioNapoli24 : RT @SimoneGuadagnoo: #Napoli, Edo #DeLaurentiis: “Ambiente armonioso, gruppo di bravi ragazzi che ci stanno mettendo impegno. I tifosi dovr… - SimoneGuadagnoo : #Napoli, Edo #DeLaurentiis: “Ambiente armonioso, gruppo di bravi ragazzi che ci stanno mettendo impegno. I tifosi d… - Mediagol : #Napoli, Gattuso: “Soddisfatto dei miei ragazzi, abbiamo un obiettivo. Osimhen? Ho la mia idea” - Mediagol : #Napoli, Gattuso: 'Soddisfatto dei miei ragazzi, abbiamo un obiettivo. Osimhen? Ho la mia idea' -