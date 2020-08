Milan, non solo Rodriguez: trattativa in fase avanzata con il Real Madrid anche per Brahim Diaz (Di mercoledì 26 agosto 2020) La trattativa con il Real per il giovane fantasista procede a gonfie vele e potrebbe andare in porto a breve con la formula del prestito con diritto di riscatto Leggi su 90min

AntoVitiello : #Maldini: 'La scorsa stagione messo le basi per la nostra idea di #Milan del futuro, sono arrivati 9 giocatori tra… - capuanogio : #Maldini: 'Non dobbiamo illudere i nostri tifosi, non avremo possibilità di fare colpi come avveniva in passato ma… - FBiasin : 'Ti offriamo 5.5'. 'Io voglio 7'. 'Alziamo a 6'. 'Io voglio 7'. 'Possiamo arrivare a 6.5'. 'Io voglio 7'. '6.5 più… - NuovoNando : RT @settecoppesette: Buon senso, solo buon senso ?? - Messi non andrà mai all'Inter - il Milan non prenderà Tonali - L'Inter, ahimé, vincer… - bronislavio : @tcarapezza Qui non posso permettermi valutazioni, mai visto il Milan di Sacchi ?? -