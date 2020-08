Migranti, la nave per la quarantena attracca a Lampedusa e imbarca 70 positivi. E il governo latita… (Di mercoledì 26 agosto 2020) La nave quarantena Aurelia ha attraccato al porto di Lampedusa e ha imbarcato i Migranti ospiti dell’hotspot di contrada Imbriacola. Priorità d’imbarco è stata data ai circa 70 Migranti risultati positivi al Coronavirus. Gli immigrati erano tenuti in isolamento e sotto sorveglianza sanitaria in un padiglione del centro. Poi tocca agli altri 200 Migranti. Nell’hotspot dovrebbero restare più di 800 persone. Migranti, lo scontro tra Musumeci e il governo Continua intanto lo scontro tra il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci e il Viminale. «Mi fa rabbia che non ci sia stata da parte dello Stato alcuna risposta al problema che abbiamo posto. ... Leggi su secoloditalia

