Maria De Filippi farà un passo falso? | Strane coincidenze a Uomini e Donne (Di mercoledì 26 agosto 2020) Maria De Filippi farà un passo falso? A ipotizzare la cosa, nonostante le voci di grandi novità, è stato l’influencer Amedeo Venza, il quale si è lamentato della futura presenza di troppi volti già visti a Uomini e Donne. Cosa succederà realmente? Uomini e Donne sta per tornare in onda e le voci sulle prime … L'articolo Maria De Filippi farà un passo falso? Strane coincidenze a Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

