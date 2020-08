Lecce, Vera positivo al Coronavirus: la nota del club (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Lecce rende noto che Brayan Vera è risultato positivo al Coronavirus: il comunicato ufficiale del club «L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Brayan Vera è risultato positivo al Coronavirus. Il giocatore, che aveva un permesso della società ad un rientro posticipato rispetto alla data stabilita per il raduno, si è sottoposto individualmente al test molecolare nella giornata di martedì 26 agosto. Il calciatore è asintomatico e secondo i Protocolli Sanitari in vigore è in isolamento, sotto la supervisione dello staff medico societario in stretta collaborazione con l’Autorità Sanitaria locale. La società, a titolo precauzionale, ha annullato la seduta ... Leggi su calcionews24

