Le aziende che hanno truffato sulla Cassa Integrazione (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Gazzettino oggi riporta i dati sulle truffe sulla Cassa Integrazione da parte delle imprese italiane. Le 3075 aziende nel mirino degli ispettori Inps avrebbero attuato assunzioni fittizie prima del 17 marzo di quest’anno, quando scattò il decreto Cura Italia. Le aziende “truffatrici” (nel 2019 erano state 2300 in tutto l’anno) sarebbero concentrate in Sicilia (465) e nella direzione coordinamento metropolitano di Napoli (457); nel resto della Campania sarebbero 185. Nel Lazio sarebbero 265, in Emilia-Romagna 238, 56 in Abruzzo, 119 in Calabria, 182 della Direzione di Milano, 291 di quella di Roma, 5 in Liguria, 195 in Lombardia, 19 nelle Marche, 8 in Molise, 22 in Piemonte, 158 in Puglia, 55 in Sardegna, 139 in Toscana. Nella lista anche 27 aziende del ... Leggi su nextquotidiano

