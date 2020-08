L'autopsia di Gioele è un enigma: resti compromessi, tracce di pietre, la distanza da Viviana (Di mercoledì 26 agosto 2020) Emergono prime evidenze e ancora tanti dubbi nel giorno dell’autopsia sui resti del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni di cui, insieme alla mamma Viviana Parisi, si erano perse le tracce il 3 agosto scorso, dopo un incidente avvenuto sull’autostrada A20 Messina-Palermo.Secondo i risultati della tac eseguita al Policlinico di Messina prima dell’autopsia, nel corpicino c’erano delle pietruzze che potrebbero essere utili ai periti per stabilire il luogo e la data della morte del piccolo. Ad eseguire le analisi un team di esperti, composto da entomologi, geologi, zoologi, esperti in materia di tracce di animali, che stanno cercando di stabilire non solo l’orario, ma anche la causa della morte del piccolo. Rimane inoltre da capire per quanto ... Leggi su huffingtonpost

