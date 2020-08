Juve, arriva McKennie, primo americano della storia bianconera (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Juve di Andrea Pirlo pesca in Bundesliga per il suo centrocampo. E' in arrivo dallo Schalke 04 Weston McKennie, mezz'ala americana classe 1998 che compirà 22 anni il prossimo 28 agosto. Mancano solo gli ultimi ok definitivi. Il giocatore arriverà a Torino con la formula del prestito oneroso da 3,5 milioni più un diritto di riscatto fissato a 18. Per lui, nell'ultima stagione, 32 presenze con tre gol e un assist. Centrocampista centrale o, all'occorrenza, difensore McKennie rappresenta un profilo con una certa esperienza, nonostante i 22 anni da compiere, come dimostrano le 75 partite totali giocate nel massimo campionato tedesco.Il padre, ex giocatore di football americano, prestava servizio nella vicina Ramstein Air Base, una base aerea degli Stati Uniti, nel sud-ovest della ... Leggi su ilfogliettone

MatteoGrandi888 : RT @JPeppp: Comunque #McKennie non è il primo americano che arriva alla Juve, vi siete dimenticati di #PalmerBrown ?? - 27Peppe : RT @LiveBianconera: ??NEW?? COLPO JUVE: ARRIVA WESTON #MCKENNIE! ?? PIRLO E CONTE SI GIOCANO LO SCUDETTO (mentre Allegri...) #LiveBianconer… - ArRugge : @Maximil51751371 @tullio_1899 Secondo me o arriva Messi o fa come ha fatto con la Juve (mia ipotesi personale) - reddist92 : RT @JPeppp: Comunque #McKennie non è il primo americano che arriva alla Juve, vi siete dimenticati di #PalmerBrown ?? - JPeppp : Comunque #McKennie non è il primo americano che arriva alla Juve, vi siete dimenticati di #PalmerBrown ?? -