Ippolito contro Salvini and company | ' Basta dire che i migranti sono malati'

"Prima abbiamo detto che i migranti erano delinquenti e adesso diciamo che i migranti sono malati. Basta, i migranti sono migranti e noi abbiamo bisogno dei migranti. Strumentalmente la sanità può ...

"Prima abbiamo detto che i migranti erano delinquenti e adesso diciamo che i migranti sono malati. Basta, i migranti sono migranti e noi abbiamo bisogno dei migranti. Strumentalmente la sanità può ent ...Sono 2284 gli attuali casi positivi Coronavirus nella Regione Lazio. Di cui 1997 sono in isolamento domiciliare, 281 sono ricoverati non in terapia intensiva, 6 sono ricoverati in terapia intensiva. 8 ...