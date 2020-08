Insulti sessisti ad Azzolina in un gruppo Facebook leghista. La ministra: «Commenti infimi» (Di mercoledì 26 agosto 2020) La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina è stata vittima, in un gruppo della Lega su Facebook, di Insulti, non solo come ministra ma anche Commenti sessisti come donna. A diffondere la notizia è stata la ministra stessa con un post sul suo profilo Facebook. Azzolina ha pubblicato una foto con alcuni dei Commenti accompagnata dalla caption: «Nessuna donna dovrà mai più leggere Commenti così infimi, subire attacchi volgari e abietti come questi. È e sarà la mia battaglia. E la faremo a scuola. Educando le nuove generazioni al rispetto dell’altro, uomo o donna che sia, al pensiero ... Leggi su giornalettismo

