Incidenti montagna: anziano ferito in Friuli (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un anziano, con una vasta ferita al capo, è stato trovato da un giovane escursionista sul Monte Dobis, che si erge tra il Canale del But e il Tagliamento. In zona stanno intervenendo i tecnici della stazione di Forni Avoltri (Udine) del Soccorso Alpino e Speleologico. La persona è stata individuata nei pressi della cima, lungo la salita dal versante di Fusea, a una quota di circa 1000 metri; è stato raggiunto pochi minuti fa dalle squadre di terra composte da uomini del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza, tra cui un infermiere. Si è ora in attesa dell’elisoccorso regionale per il recupero.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

bianca_caimi : RT @SkyTG24: Incidenti di montagna: 3 escursionisti soccorsi nell'Acquese - Leandro23870790 : RT @SkyTG24: Incidenti di montagna: 3 escursionisti soccorsi nell'Acquese - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incidenti di montagna: 3 escursionisti soccorsi nell'Acquese - SkyTG24 : Incidenti di montagna: 3 escursionisti soccorsi nell'Acquese - Ansa_Piemonte : Incidenti montagna: tre escursionisti soccorsi nella notte. Nell'Acquese. Rimasti bloccati su greto di un corso d'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti montagna Incidenti montagna: tre escursionisti soccorsi nella notte Agenzia ANSA 80 milioni di frammenti di microplastiche l’anno nevicano sulle montagne della Val d’Aosta

Resi noti i primi risultati della ricerca effettuata, per la prima volta al mondo, sulle nevi residue delle nevicate dell’anno. I campionamenti effettuati in Valle d’Aosta in occasione del Tor des Géa ...

Cade in montagna e si ferisce l'ex sottosegretario al lavoro Bobba

Un brutto spavento e una ventina di giorni di convalescenza, per Luigi Bobba, ex sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e a lungo parlamentare del Pd e prima della Margherit ...

Resi noti i primi risultati della ricerca effettuata, per la prima volta al mondo, sulle nevi residue delle nevicate dell’anno. I campionamenti effettuati in Valle d’Aosta in occasione del Tor des Géa ...Un brutto spavento e una ventina di giorni di convalescenza, per Luigi Bobba, ex sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e a lungo parlamentare del Pd e prima della Margherit ...