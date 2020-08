Incidente in moto | tremenda morte per Lorenzo a 18 anni (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il giovanissimo Lorenzo Buffa perde la vita ad appena 18 anni dopo un Incidente in moto. Il tutto è accaduto questa notte mentre tornava a casa. A seguito di un grave Incidente in moto si riscontra la morte di un giovane. La vittima si chiamava Lorenzo Buffa e ha perso la vita nel corso di … L'articolo Incidente in moto tremenda morte per Lorenzo a 18 anni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

CorriereRomagna : Incidente in moto tra Russi e Faenza, ferito 17enne - - fanpage : Addio Lorenzo - CiaoKarol : Lorenzo Buffa, 18 anni, è morto sulla sua moto: tragico incidente all’alba: Lorenzo Buffa è deceduto a soli 18 anni… - SignorAldo : RT @CiaoKarol: LORENZO NON CE L'HA FATTA: AVEVA SOLO 18 ANNI ?????? RIPOSA IN PACE. UNA PREGHIERA PER TE ?? - CiaoKarol : LORENZO NON CE L'HA FATTA: AVEVA SOLO 18 ANNI ?????? RIPOSA IN PACE. UNA PREGHIERA PER TE ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente moto Incidente a Olbia, schianto in moto contro un'auto: Lorenzo muore a 18 anni Il Mattino Moto esce di strada, centauro trasportato al Gemelli

I Vigili del Fuoco di Rieti del presidio giornaliero di Amatrice sono intervenuti oggi alle ore 11.20 all’altezza della Frazione di Poggio Cancelli, nel Comune di L’Aquila, a causa di un incidente str ...

Incidente nella notte in Sardegna, scontro tra auto e moto: Lorenzo muore a 18 anni

in foto: Immagine da Facebook. Incidente mortale nella notte a Olbia, dove un ragazzo di 18 anni, Lorenzo Buffa, originario di Golfo Aranci, è deceduto mentre era in sella alla sua moto. Secondo una p ...

I Vigili del Fuoco di Rieti del presidio giornaliero di Amatrice sono intervenuti oggi alle ore 11.20 all’altezza della Frazione di Poggio Cancelli, nel Comune di L’Aquila, a causa di un incidente str ...in foto: Immagine da Facebook. Incidente mortale nella notte a Olbia, dove un ragazzo di 18 anni, Lorenzo Buffa, originario di Golfo Aranci, è deceduto mentre era in sella alla sua moto. Secondo una p ...