Harry e Meghan, proposta choc: coltiveranno cannabis? (Di mercoledì 26 agosto 2020) Secondo l’”Express” i duchi di Sussex, Harry e Meghan, sarebbero stati contattati da un noto magnate greco che produce cannabis per entrare in società con lui. Il terreno della loro mega-villa di Santa Barbara, infatti, sarebbe particolarmente favorevole per la coltivazione della pianta della canapa, da cui si ricava la marijuana. Harry e Meghan coltivatori di cannabis? Nella loro nuova vita in cui hanno rinunciato ai titoli realiArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Lux_Clarissima : Meghan Markle, la gaffe sulla regina Elisabetta che imbarazza Harry d’Inghilterra… Guarda il video… - MarmottaOstile : Vedo #PrinceHarry in tendenza e subito penso: 'Che hanno combinato stavolta Harry e Meghan? Si sono finalmente lasc… - cocoa_key : RT @vogue_italia: Meghan non potrà contare sull'aiuto di Harry - vogue_italia : Meghan non potrà contare sull'aiuto di Harry - generacomplotti : RT @giuuk: Harry e Meghan: la teoria del complotto sul loro allontanamento sembra sempre più probabile -