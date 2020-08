Giostraio di 28 anni muore folgorato da una scossa da 380 volt: stava collegando l’elettricità (Di mercoledì 26 agosto 2020) stava collegando la propria roulotte alla cabina dell’elettricità pubblica, ma è stato folgorato da una scarica da 380 volt, che lo ha ucciso. La vittima è un Giostraio di 28 anni che lavorava nel luna park in via Borsellino a Ghisalba, nella Bassa bergamasca. Era arrivato questa mattina da Milano per aiutare i familiari, di professione giostrai: sono stati i parenti ad accorgersi dell’accaduto, pochi minuti dopo. Troppi, per una scossa di quella portata. Subito è intervenuto il 118 che ha provato a rianimare il ragazzo, senza successo. Sul posto sono presenti i carabinieri di Martinengo e i Vigili del fuoco di Romano. Un episodio simile era avvenuto due mesi fa a Recale, in provincia di Caserta: un ragazzo di 23 ... Leggi su ilfattoquotidiano

Rolfi39 : RT @SkyTG24: Ghisalba, giostraio di 28 anni muore fulminato mentre collega corrente - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Ghisalba, giostraio di 28 anni muore fulminato mentre collega corrente - AlMazza64 : RT @SkyTG24: Ghisalba, giostraio di 28 anni muore fulminato mentre collega corrente - SkyTG24 : Ghisalba, giostraio di 28 anni muore fulminato mentre collega corrente -

Ultime Notizie dalla rete : Giostraio anni Giostraio 28enne muore fulminato mentre collega corrente - Ultima Ora Agenzia ANSA Giostraio 28enne muore fulminato nel Bergamasco: stava collegando la sua roulotte alla cabina elettrica

Un giostraio di 28 anni è morto attorno alle 13 di oggi, fulminato da una scarica da 380 volt che lo ha ucciso sul colpo mentre collegava la propria roulotte alla cabina dell'elettricità pubblica. L'e ...

Giostraio 28enne muore fulminato mentre collega corrente

(ANSA) - BERGAMO, 26 AGO - Un giostraio di 28 anni è morto attorno alle 13 di oggi, fulminato da una scarica da 380 volt che lo ha ucciso sul colpo mentre collegava la propria roulotte alla cabina del ...

Un giostraio di 28 anni è morto attorno alle 13 di oggi, fulminato da una scarica da 380 volt che lo ha ucciso sul colpo mentre collegava la propria roulotte alla cabina dell'elettricità pubblica. L'e ...(ANSA) - BERGAMO, 26 AGO - Un giostraio di 28 anni è morto attorno alle 13 di oggi, fulminato da una scarica da 380 volt che lo ha ucciso sul colpo mentre collegava la propria roulotte alla cabina del ...