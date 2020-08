Genoa, ufficiale l’esonero di Nicola: adesso il nuovo allenatore (Di mercoledì 26 agosto 2020) E’ ufficiale l’esonero di Davide Nicola da allenatore del Genoa, non è bastata la salvezza conquistata. La notizia è ufficiale, come conferma lo stesso club rossoblu. “Il Genoa Cfc comunica che Davide Nicola non è più l’allenatore della prima squadra. Al tecnico e al suo staff vanno i ringraziamenti del presidente Enrico Preziosi per la dedizione e l’impegno che hanno permesso di raggiungere al termine della stagione l’obiettivo indicato”. E’ stato già scelto il nome del sostituto, si tratta dell’ex Cagliari Rolando Maran, anche in questo caso l’ufficialità è prevista a stretto giro di posta.L'articolo Genoa, ... Leggi su calcioweb.eu

TorinoFC_1906 : Iago Falque torna al Toro. Primo allenamento, oggi pomeriggio, per il fantasista spagnolo di rientro dal prestito a… - AlfredoPedulla : #Younes, richiesta ufficiale del #Genoa - ilRomanistaweb : ?? Genoa, ufficiale: esonerato il tecnico Davide Nicola. L'allenatore, 47 anni, era subentrato sulla panchina rosso… - TuttoFanta : ? #GENOA: ufficiale l'esonero di Davide #Nicola. #fantacalcio #seriea #Calciomercato - romanewseu : #Genoa, ufficiale: #Nicola non è il più l’allenatore del club #ASRoma #RomanewsEU -