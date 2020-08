Genoa, Faggiano si presenta: «A breve il nuovo allenatore. Qui con tanto entusiasmo» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Daniele Faggiano ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura al Genoa Nuova avventura al Genoa per Daniele Faggiano. Il neo direttore sportivo del club rossoblù si è presentato in conferenza stampa. entusiasmo – «Mi sono buttato a capofitto in questa nuova avventura. Sono venuto qui con tanto entusiasmo per cercare di dare una mano importante al Genoa. Ci credo tanto. Vengo da una società doveva abbiamo lavorato bene, avevo ancora due anni di contratto ma allo stesso tempo ho sentito di cambiare situazione e venire in rossoblù. Il Genoa è il Genoa. Io sono pugliese ma ho tanti amici che tifano per il ... Leggi su calcionews24

1canalesport : Genoa, Faggiano: 'Sono qui per fare la rivoluzione. Maran? Ancora alcune ore...' - ParmaLiveTweet : Genoa, Faggiano: 'Non era facile lasciare una famiglia, ma qui c'è un attaccamento importante'… - gnomini : RT @TuttoMercatoWeb: Genoa, Faggiano: 'Ci sono trattative avanzate, è vero. Ma dipendono dall'allenatore' - gnomini : RT @sitodeigrifoni: #Faggiano: 'A gennaio io voglio toccare la squadra meno possibile, se si deve toccare la squadra a gennaio vuol dire ch… - gnomini : RT @sitodeigrifoni: #Faggiano presentato oggi 'Voglia di fare calcio, fare bene, lavorare bene, essere positivi, l'unione fa la forza. Per… -