Fabio Rovazzi in Call Of Duty: da gamer appassionato a personaggio del videogioco (Di mercoledì 26 agosto 2020) La presenza di Fabio Rovazzi in Call Of Duty risponde ai tanti interrogativi esplosi a seguito dei post allusivi che lo youtuber e cantante di Tutto Molto Interessante aveva diffuso su Instagram. No, non si tratta del test per il COVID-19 cui l'artista si è sottoposto al suo rientro dalle vacanze in Sardegna, fortunatamente risultato negativo. Rovazzi, infatti, da giorni raccontava l'emozione di essere entrato a far parte di un progetto internazionale, il primo nella sua vita, che realizzava un suo sogno. Nelle ultime ore, inoltre, Rovazzi aveva pubblicato un'immagine che lo ritraeva ricoperto di sensori all'interno di uno studio misterioso. La risposta è arrivata: Fabio Rovazzi fa parte di Call Of ... Leggi su optimagazine

