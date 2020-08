European Tour: in Inghilterra ultimo atto "UK Swing" (Di mercoledì 26 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 26 AGO - L'ultimo atto della "UK Swing" tra solidarietà, inclusione sociale e spettacolo sul green. In Inghilterra l'European Tour con l'Isps Handa Uk Championship, 27-30 agosto,, sesto ... Leggi su corrieredellosport

vitasportivait : ? #Golf | #ISPSHANDAWalesOpen ?????????????? Romain #Langasque ???? conquista il suo primo titolo nell'European Tour! Il… - pf281052 : Forse con Michelson la settimana prox si vivacizza European tour #GOLFTV - gpcirronis : Parte da Monaco di Baviera, giovedì 10 settembre, il tour cinematografico di 'Visioni sarde' nel mondo. Il giorno s… - effedandrea : RT @sportperpassion: Dopo tanti mesi di inattività è ripartito anche il golf internazionale. A Newport (Highland scozzesi) si è gareggiato… - sportperpassion : Dopo tanti mesi di inattività è ripartito anche il golf internazionale. A Newport (Highland scozzesi) si è gareggia… -

Ultime Notizie dalla rete : European Tour

Tiscali.it

Siglata ad Alpbach (Tirolo) l’intesa per il nuovo Gruppo Europeo di Collaborazione Territoriale a cui faranno capo il Tour of the Alps Una stagione di stop forzato non arresta il percorso di crescita ...Dopo sei entusiasmanti settimane lo European Tour di golf saluta il Galles e torna in Inghilterra, dove l’ISPS Handa UK Championship 2020 chiuderà il mini circuito estivo sorto per l’occasione in ques ...