CorSport: il declino di Higuain, a cui l’arrivo di Ronaldo alla Juve ha tolto l’anima (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nella sua prima conferenza stampa da tecnico della Juventus, Andrea Pirlo ha accompagnato alla porta Gonzalo Higuain con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto. Il suo ciclo in bianconero si è chiuso. Ora il Pipita dovrà trattare la risoluzione con la Juve. Il Corriere dello Sport scrive che si era chiuso già con l’arrivo di Ronaldo in squadra. “E’ come se il portoghese gli avesse rubato la scena, l’anima, i riflettori. Si può spiegare così lo strano declino di Higuain”. Un declino, il suo, iniziato dopo l’addio al Napoli. Fresco del record dei 36 gol in Serie A era stato scelto da Allegri come “punta di diamante” della ... Leggi su ilnapolista

napolista : CorSport: il declino di Higuain, a cui l’arrivo di Ronaldo alla Juve ha tolto l’anima Quattro anni in calo e niente… - LucaQuasimodo : @CorSport la stampa sportiva è al declino..... -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport declino Juve, ecco perché il declino di Higuain è colpa di Ronaldo Corriere dello Sport