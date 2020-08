Barcellona, Planes allontana Suarez: «Momenti difficili con decisioni dolorose» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il dirigente del Barcellona, Ramon Planes, ha parlato in conferenza stampa del possibile addio di Luis Suarez dal club blaugrana Ramon Planes, dirigente del Barcellona, ha parlato del possibile addio di Luis Suarez in occasione della conferenza stampa di presentazione di Francisco Trincao. Ecco le sue dichiarazioni: «Come ho detto, stiamo lavorando al nuovo progetto. Il tecnico ha parlato con i giocatori privatamente, con molti della rosa, non solo con Suarez. Sono processi interni, come detto ho molto rispetto per quei giocatori che hanno dato tanto al Barça. Sono Momenti difficili, con decisioni dolorose, ma abbiamo un’idea precisa su come costruire la nuova squadra. Il tutto, lo ... Leggi su calcionews24

