Agostino Miozzo del Cts: “Epidemia è ormai fuori controllo” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Considerato l’andamento sempre più crescente dei contagi in Italia, il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, ha reagito con una dichiarazione. Dichiarazione nella quale esprime tutta la sua preoccupazione per i mesi a venire. IL PUNTO DELLA SITUAZIONE – Il capo del Comitato tecnico scientifico ha tenuto inizialmente a fare il punto sulla situazione attuale. Questo … L'articolo Agostino Miozzo del Cts: “Epidemia è ormai fuori controllo” Leggi su dailynews24

ObsoletusH : Agostino Miozzo, coordinatore del Cts. 'epidemia fuori controllo', e sempre sulla base dell'idea che l'asintomatico… - fnicodemo : RT @ANIP_it: Chiediamo di partecipare al tavolo istituzionale per far comprendere al #Governo, cosi come al Comitato tecnico scientifico co… - ANIP_it : Chiediamo di partecipare al tavolo istituzionale per far comprendere al #Governo, cosi come al Comitato tecnico sci… - beppebottero : 'L’epidemia è andata fuori controllo': a parlare così della crescita contagi #COVID19 è Agostino #Miozzo, coordinat… - Agenparl : Riapertura della scuola, audizione di Agostino Miozzo, del Cts - Giovedì alle 13 diretta webtv - -