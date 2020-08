7 motivi per votare No al referendum (Di mercoledì 26 agosto 2020) Come molti di voi sapranno, il 20-21 settembre, qualora il nostro caro presidente Conte lo consenta, si terrà il referendum sul taglio dei parlamentari, tema molto caro alla retorica dei 5 Stelle (e già questo dice tutto). Ahimè, in parlamento il consenso verso questa manovra si è rivelato quasi unanime, salvo qualche rara eccezione, un po’ per convenienza politica (basti pensare al Pd che prima vota sempre contro e poi, all’ultima votazione, una volta entrato a far parte del governo Conte coi 5 Stelle cambia repentinamente idea), un po’ addirittura per “paura” di essere additati dalla vulgata demagogica grillina di essere degli strenui difensori della casta: ciò, a mio avviso, è un segnale della decadenza generale a cui è andata incontro la classe dirigente italiana, le cui decisioni ormai ... Leggi su nicolaporro

Ultime Notizie dalla rete : motivi per Nasce la sezione viterbese del comitato "3 motivi per il No" Tuscia Web Pontinvrea, il sindaco si autodenuncia per concorso sequestro di persona

Matteo Camiciottoli chiede di essere processato per gli stessi motivi del senatore Salvini «perchè ha attuato quello per cui, con il suo voto, gli ha dato mandato» Il sindaco di Pontinvrea Matteo Cami ...

Università, il controesodo dei fuori sede: uno su cinque torna a casa, quasi sempre per ‘colpa’ del Covid

Timore e incertezza: sono le due parole chiave che agitano il mondo dell'istruzione alla vigilia del (teorico) ritorno alla normalità. Gli universitari non fanno eccezione. Il virus, con i suoi effett ...

