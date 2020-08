Vaccino, la fretta può essere pericolosa (Di martedì 25 agosto 2020) L'infettivologo Anthony Fauci avvisa: «Autorizzare l'uso d'emergenza è un rischio per lo sviluppo degli altri vaccini» Leggi su media.tio.ch

NEW YORK - Bruciare le tappe e distribuire anzitempo un vaccino contro il coronavirus, per un uso d'emergenza, prima che siano concluse tutte le fasi necessarie a garantirne sicurezza ed efficienza è ...

"Vaccino italiano pronto a primavera"

«Sta bene, la volontaria sta benissimo ed è già tornata a casa». La prima dose del vaccino contro il Covid-19 interamente made in Italy è stata somministrata e il direttore sanitario dell'ospedale Laz ...

