Surgeon Simulator 2: 1.000 $ in palio per i migliori livelli creati dalla community (Di martedì 25 agosto 2020) Lo scorso mese, Bossa Studios ha invitato tutto il mondo a scoprire la potenza del creation Mode di Surgeon Simulator 2. Si tratta di uno strumento facile da usare, disponibile insieme alla modalità storia principale del titolo, che permette ai giocatori di creare i propri livelli ed esperienze interattive da condividere con la comunità del gioco. Oggi, Bossa Studios mostra tutto il potenziale di questa modalità di creazione secondaria, con un nuovo trailer che fa da tutorial per la creazione di livelli e svela tutti i dettagli dei premi mensili “community $potlight”. Il creation Mode è lo stesso set di strumenti utilizzato da Bossa Studios per creare i contenuti per la modalità storia di Surgeon ... Leggi su gamerbrain

