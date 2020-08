Rsa bergamasche, allarme personale «Mancano cinquanta infermieri» (Di martedì 25 agosto 2020) La carenza nell’organico delle case di riposo si è acuita con l’epidemia. In molti infatti si sono dimessi per migrare negli ospedali. Leggi su ecodibergamo

La carenza nell’organico delle case di riposo si è acuita con l’epidemia. In molti infatti si sono dimessi per migrare negli ospedali. L’onda lunga dell’epidemia colpisce le case di riposo. Non bastav ...Raccontare il dramma delle Rsa (non solo di Crema), fare memoria delle vittime e proporre soluzioni concrete perché questa tragedia non si ripeta. Sul palco del circolo Arci di san Bernardino, ieri se ...