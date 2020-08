Roma, Pedro: «Sono felice di essere a Roma, ringrazio i tifosi» (Di martedì 25 agosto 2020) Il neo acquisto della Roma, Pedro, ha espresso la propria soddisfazione per essere un nuovo calciatore giallorosso Pedro, neo acquisto della Roma, ha espresso la propria soddisfazione per essere un nuovo calciatore giallorosso. Ecco le sue dichiarazioni rilasciata nella prima intervista da giocatore della Roma ai microfoni dei canali ufficiali del club: «Sono felice di essere qui a Roma. Sono entusiasta di questa nuova sfida e di competere per i nostri obiettivi nelle prossime stagioni. ringrazio i tifosi per l’accoglienza ricevuta. Spero di renderli felici» Leggi su ... Leggi su calcionews24

