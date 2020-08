Ritiro Palermo, il programma del Day 3: doppia seduta di allenamento e conferenza di Boscaglia (Di martedì 25 agosto 2020) Il programma del Day 2. Oggi è andato in scena il primo vero giorno di Ritiro del Palermo: i rosanero si sono allenati per la prima volta con il nuovo tecnico Roberto Boscaglia, e al termine della sessione pomeridiana sono intervenuti in conferenza stampa il sindaco Leoluca Orlando e il presidente Dario Mirri. Nella giornata di domani sarà prevista una doppia sessione di allenamento, di mattina e di pomeriggio, al termine della quale si terrà la conferenza stampa del nuovo tecnico Roberto Boscaglia. Questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del Palermo: “Domani il Palermo effettuerà una doppia ... Leggi su mediagol

WiAnselmo : Ritiro #Palermo, il programma del Day 3: doppia seduta di allenamento e conferenza di Boscaglia - Mediagol : Ritiro #Palermo, il programma del Day 3: doppia seduta di allenamento e conferenza di Boscaglia - DBuonpensiero : Termina il primo giorno di allenamento del #Palermo nel ritiro di #PetraliaSottana @ILOVEPACALCIO ???? - RetweetPalermo : RT @ILOVEPACALCIO: VIDEO: il secondo giorno di ritiro del #Palermo a #PetraliaSottana - ILOVEPACALCIO : VIDEO: il secondo giorno di ritiro del #Palermo a #PetraliaSottana -