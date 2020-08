Preservativo, come individuare la taglia giusta (Di martedì 25 agosto 2020) Scopri qui come trovare la taglia del Preservativo giusta per te Nella scelta dei profilattici e delle relative dimensioni è necessario avere il senso della realtà, per garantirsi sesso sicuro. Se nel dubbio preferisci utilizzare i modelli XL, sappi che potresti non fare un favore a te stesso né alla tua partner, perché un Preservativo troppo grande mette in pericolo l'effetto protettivo durante il coito: non è abbastanza stretto e scivola via più facilmente dal pene. Un Preservativo troppo piccolo è altrettanto pericoloso, perché può lacerarsi. La perfetta vestibilità può essere riconosciuta dal fatto che il Preservativo si srotola facilmente e che difficilmente viene avvertito durante ... Leggi su gqitalia

Barbarasbadata : RT @BetteDavis79: discendente in vacanza, osiamo chiedere una chiamata un giorno si e uno no per fare domande semplici del tipo: come stai?… - BetteDavis79 : discendente in vacanza, osiamo chiedere una chiamata un giorno si e uno no per fare domande semplici del tipo: come… - sirtomellis : @ciaopiaceregaia STO PIANGENDO STA PENSANDO A COME SI È POTUTO BUCARE IL PRESERVATIVO - fenrir81be : @AskMassi Ma è quello che senti e vedi più spesso... La PREP come panacea di tutti i mali. Poi vedrai come diventan… - RoccoOriginal1 : @gianny0162 @ILoveFunnyCats_ @BeppeGiulietti @Artventuno @efj @molenews @riotta @Tg1Raiofficial @HuffPostItalia… -

Ultime Notizie dalla rete : Preservativo come Hai un preservativo? Elogio del condom in borsa, must have di ogni ragazza single Vanity Fair.it Spirale anticoncezionale: cos’è, i pro e i contro

La spirale anticoncezionale, anche nota come IUD (dall’inglese Intra Uterine Device), è un dispositivo intrauterino che serve a prevenire gravidanze indesiderate. Analogamente al preservativo, funzion ...

Abbiamo usato il preservativo ma non vi è stata la rottura dell’imene…

è naturale, quando si sta sperimentando la sessualità, avere dei dubbi e non essere sicuri di tutto, ti forniamo delle informazioni in modo da rassicurarti. Affinché avvenga un concepimento deve esser ...

La spirale anticoncezionale, anche nota come IUD (dall’inglese Intra Uterine Device), è un dispositivo intrauterino che serve a prevenire gravidanze indesiderate. Analogamente al preservativo, funzion ...è naturale, quando si sta sperimentando la sessualità, avere dei dubbi e non essere sicuri di tutto, ti forniamo delle informazioni in modo da rassicurarti. Affinché avvenga un concepimento deve esser ...