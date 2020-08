Otranto | tre giovani trappers milanesi devastano il centro storico (Di martedì 25 agosto 2020) Tre giovani trappers, cantanti che piacciono ai giovani d’oggi, mettono a ferro e fuoco il centro storico di Otranto. La Polizia li prende. L’idiozia di tre cosiddetti ‘trapper’, tutti originari di Milano, ha causato diversi danni al centro storico di Otranto. I tre, in vacanza nella rinomata località turistica della provincia di Lecce, hanno imbrattato … L'articolo Otranto tre giovani trappers milanesi devastano il centro storico è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

