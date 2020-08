NBA Playoff 2020, Porzingis non recupera: il lettone salterà anche gara-5 (Di martedì 25 agosto 2020) Non ci sono buone notizie per i Dallas Mavericks. Dopo aver già dovuto saltare gara-4 all’ultimo secondo per il dolore al ginocchio che lo accompagna ormai da diverso tempo, Kristaps Porzingis non ci sarà neanche per il quinto episodio della serie contro i Los Angeles Clippers. Un brutto colpo per i Mavs che perdono di nuovo il loro secondo miglior giocatore, aggiungendo ulteriore carico sulle spalle di Luka Doncic e su quelle degli lunghi rimasti. Coach Rick Carlisle in gara-4 ha fatto ruotare Maxi Kleber, Boban Marjanovic e Michael Kidd-Gilchrist insieme a Dorian Finney-Smith, il quale è anch’egli in dubbio per uno strappo all’anca sinistra e un dolore a quella destra, problemi con i quali convive già da prima che la stagione venisse sospesa lo ... Leggi su sportface

SkySportNBA : NBA, risultati della notte: Miami chiude la serie, Lakers e Bucks la ipotecano, OKC fa 2-2 #SkyNBA #NBA - sportface2016 : #NBAPlayoffs Kristaps #Porzingis dà nuovamente forfait: il lettone salterà gara-5 contro i #Clippers - sportli26181512 : Playoff NBA, Porzingis non ce la fa: fuori per infortunio anche in gara-5: Il lungo dei Dallas Mavericks non ha anc… - sportface2016 : #NBAPlayoffs Denver Nuggets-Utah Jazz, gara-5: data, orario, canale e diretta streaming - readyplayer1__ : Sì, siamo da titolo; ecco come Boston, dopo il 4-0 con Phila, lancia la sfida all'Nba -

Ultime Notizie dalla rete : NBA Playoff “Sì, siamo da titolo”: ecco come Boston, dopo il 4-0 con Phila, lancia la sfida all’Nba La Gazzetta dello Sport Fenomeno Doncic, tutta la Nba è ai piedi del fuoriclasse sloveno

Prima della palla a due aveva già vinto una partita a parte, che definiremmo contro un razzismo alla rovescia: Montrezl Harrell dei Los Angeles Clippers nella gara precedente l’aveva definito «white b ...

Basket NBA orari diretta tv match dal 25 al 27 Agosto

È sempre grande basket NBA su Sky, con i Playoffs del campionato professionistico maschile statunitense in diretta su Sky Sport NBA (anche in streaming su NOW TV), con incontri al meglio delle sette ...

Prima della palla a due aveva già vinto una partita a parte, che definiremmo contro un razzismo alla rovescia: Montrezl Harrell dei Los Angeles Clippers nella gara precedente l’aveva definito «white b ...È sempre grande basket NBA su Sky, con i Playoffs del campionato professionistico maschile statunitense in diretta su Sky Sport NBA (anche in streaming su NOW TV), con incontri al meglio delle sette ...