Napoli, De Laurentiis annuncia: «Oggi abbiamo rinnovato il contratto di Zielinski» (Di martedì 25 agosto 2020) Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha annunciato il rinnovo di Piotr Zielinski nel corso della conferenza stampa dal ritiro Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, ha annunciato il rinnovo del contratto di Piotr Zielinski. Il comunicato ufficiale arriverà nei prossimi giorni sul sito ufficiale del club con i dettagli della durata del nuovo accordo. Ecco le sue parole pronunciate nel corso della conferenza stampa dal ritiro di Castel di Sangro: «Visto che parlate sempre di Zielinski. Oggi abbiamo rinnovato Zielinski» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

sscnapoli : ?? @ADeLaurentiis “Complimenti a Castel di Sangro per l’organizzazione. Per rinforzare il Napoli abbiamo già speso 3… - Sport_Mediaset : #Napoli, #DeLaurentiis: 'Giocare a porte chiuse una str.....a' Il patron degli azzurri dal ritiro: 'Inutile che spe… - DiMarzio : #Napoli | Boga, Under, Brekalo: la questione esterni e il nuovo vertice di mercato De Laurentiis-Gattuso - FrattinoMarco : RT @sscnapoli: ?? @ADeLaurentiis “Complimenti a Castel di Sangro per l’organizzazione. Per rinforzare il Napoli abbiamo già speso 300 milion… - ilnapolionline : De Laurentiis: 'Inutile spendere soldi se ci fanno giocare a porte chiuse!' - -