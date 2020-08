LIVE – Inter, è il giorno della verità: Zhang incontra Conte (DIRETTA) (Di martedì 25 agosto 2020) A pochi giorni dalla finale persa di Europa League contro il Siviglia, un’altra giornata cruciale è in procinto di iniziare per l’Inter. Il presidente Steven Zhang incontra Antonio Conte. Un faccia a faccia per confrontarsi e definire il futuro del club nerazzurro, “con o senza Antonio Conte”, come ha precisato lo stesso tecnico nerazzurro nel post partita del match di Colonia. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso della giornata con gli aggiornamenti, i retroscena e le notizie sul vertice che definirà il futuro della panchina nerazzurra. Con Allegri alla finestra. AGGIORNAMENTI LIVE 10:00 – Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Conte chiede rinforzi top e protezione ... Leggi su sportface

