L’Accademia cala subito l’asso: arriva Maria Tenza (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 5 minuti Benevento – E’ appena scesa la sera ad Acciaroli (SA), dopo un’altra giornata di lavoro al suo Molo 42, un delizioso e accogliente ristorante situato in piena zona porto, rilevato lo scorso anno e che nei mesi estivi la tiene impegnata tutti i giorni. “Vai Giovanni, ci sono, adesso parliamo dell’Accademia“. Sono queste le prime parole giallorosse di Maria Tenza: è lei la nuova palleggiatrice dell’Accademia Volley per la stagione 2020/21. Classe 1985 di Eboli, Tenza rappresenta il primo volto nuovo della squadra giallorossa che sarà ai nastri di parTenza del prossimo campionato di Serie C. Classe e talento da vendere, per anni protagonista in categorie di altissimo livello (anche la A2 con la maglia dell’Arzano, oltre a svariate ... Leggi su anteprima24

