Juventus, ecco Pirlo: “Voglio riportare entusiasmo, ai calciatori chiedo sacrificio e abnegazione” (Di martedì 25 agosto 2020) Inizia una nuova era in casa Juventus. Il nuovo allenatore bianconero Andrea Pirlo, qualche minuto fa, ha concluso la sua conferenza stampa di presentazione, durante la quale ha spiegato quali saranno i punti fermi da cui partirà: “Cosa posso portare alla Juventus? Voglio riportare entusiasmo, che è mancato nell’ultimo periodo; in campo voglio che i miei giocatori tengano sempre il pallone e che lo scambino molto velocemente. Non ho avuto tempo di pensare al passaggio dall’U23 alla prima squadra. Quando mi hanno dato la notizia mi sono buttato a capofitto nel mio nuovo ruolo. A livello tattico non ho un modello fisso, potremmo giocare sia a 4 sia a 3. Mi piace un calcio con gente che abbia voglia di attaccare in ogni momento, anche quando è in possesso di palla. Il ... Leggi su sportface

sportface2016 : #SerieA | #Juventus, le prime parole del nuovo allenatore Andrea #Pirlo - Fantacalcio : Juventus, Pirlo: 'Ecco come giocheremo, Arthur sarà utile. Sul futuro di Dybala..' - TheMattDP10 : [CLAMOROSOOOO!!!] | AGNELLI CHIAMA SARRI!!! ECCO COSA GLI HA CHIESTO SUL... - UgoBaroni : RT @tuttosport: Ecco la #Juve che sogna #Pirlo con il 3-5-2 ?? - CalcioJcom : New post: Pirlo nuovo modulo Juve, ecco la la formazione tipo -