Jason Blum e John Carpenter: un reboot in via di sviluppo per La Cosa (Di martedì 25 agosto 2020) Durante un Question and Answer, John Carpenter ha confessato di star lavorando insieme a Jason Blum su un reboot del classico La Cosa Secondo quanto riportato da Variety, La Blumhouse Productions e il regista John Carpenter stanno sviluppando un reboot del classico horror di Carpenter del 1982, La Cosa. Il progetto è ancora nelle fasi iniziali e nessun altro dettaglio è ancora trapelato. Carpenter ha svelato la notizia per la prima volta lo scorso sabato durante un panel per il Fantasia International Film Festival. Durante l’intervista, John Carpenter ha confessato anche di star lavorando alla colonna sonora di ... Leggi su tuttotek

Jason Blum Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Jason Blum