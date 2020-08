Ischia, alimentari non a norma: maxi sequestro dei Nas (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – I carabinieri del Nas di Napoli insieme a quelli della compagnia locale hanno controllato vari esercizi commerciali dell’isola di Ischia nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di napoli volti a prevenire problemi di natura alimentare a tutela dei consumatori. Durante le operazioni di verifiche igienico sanitarie, i militari hanno controllato anche un supermercato. Lì, i militari del Nas di Napoli hanno sequestrato 70 chili di alimenti perché privi di qualsiasi informazione utile per garantirne la tracciabilità. Tra la merce sequestrata ci sono vari tipi di carne e pan grattato. Oltre alla sanzione di 2mila euro, i carabinieri hanno diffidato l’amministratore del market per delle carenze strutturali dell’area produttiva e per il mancato ... Leggi su anteprima24

