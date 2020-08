Ischia, 70 chili di merce sequestrata in un supermercato in via Mazzella (Di martedì 25 agosto 2020) Ischia: Controlli igienico sanitari dei Carabinieri del Nas di Napoli. 70 chili di merce è stata sequestrata in un supermercato in via Mazzella. I Carabinieri del Nas di Napoli insieme a quelli della locale compagnia hanno controllato vari esercizi commerciali dell’isola di Ischia nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di napoli volti a prevenire … Leggi su 2anews

