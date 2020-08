Il Barcellona risponde a Messi con un fax: "Vogliamo tu rimanga qui" (Di martedì 25 agosto 2020) Continua ad emergere retroscena sulla volontà di Leo Messi di lasciare il Barça, comunicata al club con cui ha rotto già da mesi e che sta facendo discutere in Spagna. Leggi su tuttonapoli

TuttoMercatoWeb : Il Barcellona risponde a Messi con un fax: 'Vogliamo tu rimanga qui' - Mercato_SerieA : Il Barcellona risponde a Messi: niente cessione, vuole che chiuda la carriera in blaugrana - cody53250131 : RT @dayfootball1981: #messi 'Il Barcellona risponde a Messi con un altro fax, dove gli dicono che vogliono che continui e finisca la sua ca… - gerrylongo74 : A Barcellona sembra si stia scatenando una guerriglia con i tifosi inferociti appena saputo la notizia dell'addio d… - AleRodella : RT @passione_inter: Il Barcellona risponde a Messi: 'Il nostro sogno è che tu rimanga qui a vita' - -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona risponde

TUTTO mercato WEB

"La clausola per lo svincolo gratis e' scaduta, quindi Messi non se ne puo' avvalere". Si profilauna clamorosa guerra legale tra il Barcellona e l'asso argentino, dopo che il 10 ha fatto recapitare al ...Il sito argentino Tyc scrive che il giocatore avrebbe spedito un fax alla società esprimendo la volontà di voler lasciare i blaugrana a parametro zero. Ma per la società la clausola che permetteva al ...