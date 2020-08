Flavio Briatore ricoverato per il Covid. Qualche giorno fa l'attacco a una virologa (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore ricoverato al San Raffaele dopo essere risultato positivo al Covid-19. Qualche giorno fa il suo video su Instagram nel quale attaccava la virologa dell'Ospedale Sacco Maria Rita ... Leggi su leggo

espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - espressonline : + ESCLUSIVO ESPRESSO: Trattamento di favore per #Briatore al San Raffaele: niente reparto Covid per lui. Allarme tr… - petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - Renato47Rm : RT @BracaliM: NOOO!!! #Briatore con il #COVID19. Ho sempre detto a Flavio di non ospitare tutti quei migranti, ma lui, persona generosa, no… - Mafalda2710 : Flavio Briatore paga l'ospedale e non va nel reparto Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Briatore Covid - L'Espresso, Flavio Briatore ricoverato in gravi condizioni La7 Flavio Briatore ha il coronavirus, è ricoverato a Milano

Flavio Briatore è ricoverato dopo aver contratto il coronavirus all’ospedale San Raffaele di Milano. Briatore, 70 anni, si trova in un reparto non di terapia intensiva. E’ quanto hanno detto all’ANSA ...

Flavio Briatore positivo a Covid-19: le sue condizioni sarebbero serie

Flavio Briatore è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano il 24 agosto dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Sembra che le sue condizioni siano serie. Mentre i contagi al Billion ...

Flavio Briatore è ricoverato dopo aver contratto il coronavirus all’ospedale San Raffaele di Milano. Briatore, 70 anni, si trova in un reparto non di terapia intensiva. E’ quanto hanno detto all’ANSA ...Flavio Briatore è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano il 24 agosto dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Sembra che le sue condizioni siano serie. Mentre i contagi al Billion ...